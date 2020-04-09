صحة الرصافة: ارتفاع العدد التراكمي للاصابات بفيروس كورونا الى 154

اعلنت دائرة صحة الرصافة ببغداد، الخميس، عن ارتفاع العدد التراكمي للاصابات بفيروس كورونا الى 154 حالة. وقال مدير عام الدائرة عبد الغني الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة ليرتفع العدد التراكمي الى 154 اصابة". واضاف ان "حالات الاصابة موزعة في عموم الرصافة وكالاتي: 1- امرأة بعمر 60 سنة من منطقة حي الغدير محلة 702 راجعت مستشفى الشيخ زايد. 2- رجل بعمر 34 سنة من منطقة حي الغدير محلة 702 راجع مستشفى الشيخ زايد. 3- امرأة بعمر 24 سنة من اهالي منطقة الزعفرانية محلة 949 راجعت مستشفى الشيخ زايد. 4- رجل بعمر 37 سنة من منطقة الكرادة محلة 906 راجع مستشفى الشيخ زايد. Advertisements 5- امرأة بعمر 37 سنة من منطقة الزعفرانية راجعت مستشفى الزعفرانية. 6- امرأة بعمر 38 سنة من مدينة الصدر محلة 553 راجعت مستشفى الامام علي. 7- امرأة بعمر 22 سنة من مدينة الصدر الاورفلي راجعت مستشفى الشهيد الصدر. 8- رجل 75 سنة من منطقة المشتل حي المعلمين محلة 729 راجع مستشفى الشيخ زايد واوضح الساعدي انه "تم شفاء 59 حالة ووفاة 12 مما يعني بقاء 83 حالة تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب". ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بحظر التجوال لضمان عبور الوباء والقضاء عليه والحفاظ على سلامتهم ومراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال ظهور الاعراض".

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