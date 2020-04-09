تسجيل اربعة اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، الخميس، عن تسجيل اربعة اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل اربعة حالات اصابة بكورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم انها موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".