صحة الكرخ تعلن شفاء ست اصابات بكورونا

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس، عن شفاء ست اصابات بكورونا ومغادرتها المستشفى.

وقالت صحة الكرخ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ستة أشخاص غادروا مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام بينهم أختان وأم و طفلاها بعد ان غادرت جدتهما المستشفى قبل يومين".

وأضاف البيان أنه "من المؤمل ان يغادر جدهما المستشفى قريباً".