تايوان تحتج على اتهامات رئيس منظمة الصحة العالمية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم

احتجت وزارة خارجية تايون اليوم الخميس، على اتهامات وجهها رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم لها، قال فيها إن تايوان مرتبطة بحملة عنصرية استهدفته.

وجاء في بيان الوزارة أن سلطات تايوان تعرب "عن عدم رضاها الكامل وأسفها الكبير" تجاه الملاحظات التي أطلقها رئيس منظمة الصحة في جنيف أمس الأربعاء، وتطلب منه فورا أن "يصحح مزاعمه غير المؤسسة، ويقدم اعتذاره".

وكان تيدروس أدهانوم قال في وقت سابق إن وزارة خارجية تايوان مرتبطة بحملة استهدفته لمدة أشهر، مضيفا أنه ومنذ بدء أزمة كورونا تمت مهاجمته شخصيا، فضلا عن تلقيه تهديدات بالقتل وإساءات عنصرية.

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وقال تيدروس أدهانوم "إن هذا الهجوم جاء من تايوان"، مضيفا أن "الدبلوماسيين في تايوان كانوا على علم به ولم ينفوا صلتهم به".

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن رئيس المنظمة انتخب بعد دعم كبير من الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، كما أنه أثنى عدة مرات على شفافية بكين بشأن الإحصائيات الخاصة بتفشي فيروس كورونا، رغم تشكيك جهات أخرى فيها.