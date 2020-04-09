شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. خروج رئيس الوزراء البريطاني من العناية المركزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مصادر إعلامية بريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرج من العناية المركزة بعد إدخاله إليها جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.



وكان جونسون قد أدخل إلى قسم العناية الفائقة في المستشفى بعد أن "ساءت" أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت الحكومة.

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