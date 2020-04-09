شكرا لقرائتكم واشنطن تحض الحوثيين على التجاوب مع قرار وقف النار في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حضت الولايات المتحدة الحوثيين على التجاوب مع قرار وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ورحب السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، وقف إطلاق النار في اليمن.

ودعا السفير الأميركي إلى إنهاء القتال في اليمن والجلوس على طاولة الحوار.

كما أشاد بدعوة المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفثس، إلى عقد اجتماع عاجل لأطراف النزاع يهدف لمكافحة فيروس كورونا.

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وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أن قرار إعلان وقف إطلاق النار جاء دعما للحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

وعقب ذلك رحب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإعلان التحالف وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن.

وقال غوتيريس في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها على الإنترنت: "يمكن أن يساعد في تعزيز الجهود نحو السلام، وكذلك استجابة البلاد لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)".

كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار في جميع مناطق العمليات في اليمن لمدة أسبوعين، مطالبًا ميليشيا الحوثي بإظهار الالتزام والتجاوب مع هذه المبادرة التي تُمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم في اليمن.