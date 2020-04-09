وزير التعليم المصري: حصلنا على عينات دواء يابانى يقضى على كورونا فى 4 أيام

أعلن وزير ​التعليم العالي​ المصري خالد عبد الغفار، أن "مصر حصلت على عينات من دواء جديد ضد ​فيروس كورونا​، منذ حوالي شهر من الجانب الياباني يقضي على الفيروس في 4 أيام"، مشيرا الى ان " هذا ​الدواء​ يتم استخدامه منذ عدة سنوات في علاج الفيروسات، بخلاف العلاجات الأخرى التي تم تركيبها لتخفيف حدة أعراض فيروس كورونا، من أجل إجراء تجارب سريرية"، لافتا إلى أن "الباحثين يعملون على مدار 24 ساعة من أجل الوصول لأفضل نتائج".

وكشف عبد الغفار أن "مصر تسعى إلى تصنيع المادة الخام لهذا الدواء الذي حقق نجاحا جيدا حتى الآن، وفي حال نجاح التجارب السريرية التي تجرى على هذا الدواء، ستبدأ مصر على الفور في إنتاجه مباشرة في مصانع الدواء المصرية".