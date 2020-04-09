خروج بوريس جونسون من العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" عن "خروج ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ من العناية المركزة بعد إدخاله إليها جراء مضاعفات إصابته ب​فيروس كورونا​". وفي وقت سابق سجلت بريطانيا 881 وفاة إضافية لمصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 7978 وفاة، وفق ما أعلن وزير الخارجية دومينيك راب. وأضاف راب خلال مؤتمر صحافي أن عدد الإصابات المسجلة رسميا بلغ 65077 حالة في البلاد، ما يجعلها من بين الأكثر تضررا في أوروبا، وحضّ البريطانيين مرة أخرى على احترام الحجر الذي يتوقع تمديده.

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