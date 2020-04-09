سلطات فرنسا تعلن أول تراجع في عدد مرضى العناية المركزة من المصابين بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ​فرنسا​ أنه "للمرة الأولى منذ بدء تفشي وباء كورونا تراجع عدد مرضى العناية المركزة من المصابين بكوفيد-19 في فرنسا في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، وقد بلغ عددهم 7066 مريضا، أي بتراجع قدره 82 شخصا عن الحصيلة المعلنة بالأمس".

وفي وقت سابق، أعلن مدير ​الصحة العامة​ جيروم سالومون أن "​فيروس كورونا​ المستجد أوقع 12210 ​وفيات​ في فرنسا منذ مطلع آذار، بينها 8044 وفاة سجّلت في ​المستشفيات​ الفرنسية و4166 وفاة في دور رعاية المسنين".