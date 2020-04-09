سلطات فرنسا تعلن أول تراجع في عدد مرضى العناية المركزة من المصابين بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا أنه "للمرة الأولى منذ بدء تفشي وباء كورونا تراجع عدد مرضى العناية المركزة من المصابين بكوفيد-19 في فرنسا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقد بلغ عددهم 7066 مريضا، أي بتراجع قدره 82 شخصا عن الحصيلة المعلنة بالأمس".
وفي وقت سابق، أعلن مدير الصحة العامة جيروم سالومون أن "فيروس كورونا المستجد أوقع 12210 وفيات في فرنسا منذ مطلع آذار، بينها 8044 وفاة سجّلت في المستشفيات الفرنسية و4166 وفاة في دور رعاية المسنين".
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