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سلطات فرنسا تعلن أول تراجع في عدد مرضى العناية المركزة من المصابين بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية في ​فرنسا​ أنه "للمرة الأولى منذ بدء تفشي وباء تراجع عدد مرضى العناية المركزة من المصابين بكوفيد-19 في فرنسا في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، وقد بلغ عددهم 7066 مريضا، أي بتراجع قدره 82 شخصا عن الحصيلة المعلنة بالأمس".

وفي وقت سابق، أعلن مدير ​الصحة العامة​ جيروم سالومون أن "​فيروس كورونا​ المستجد أوقع 12210 ​وفيات​ في فرنسا منذ مطلع آذار، بينها 8044 وفاة سجّلت في ​المستشفيات​ الفرنسية و4166 وفاة في دور رعاية المسنين".

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