الصحة التونسية: 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تونس، تسجيل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مجموع 692 تحليلاً مخبرياً، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 643 حالة مؤكدة من أصل 9570 تحليلا مخبريا.
ولفتت الوزارة إلى أنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 25 شخصاً، موضحةً انه تم إخضاع قرابة 3000 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.
كما أكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
ودعت الصحة التونسية، كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.
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