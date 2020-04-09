الحسن: الإجراءات المتخذة في مطار بيروت تتسارع مع كل رحلة

أفاد رئيس المطار ​فادي الحسن​ بأن "الإجراءات المتخذة في ​مطار بيروت​ تتسارع مع كل رحلة، وذلك بسبب الإعتياد على الإجراءات أكثر من قبل"، لافتاً إلى أن "كل الفرق على الأرض من جهاز امن المطار والطاقم الطبي، على اهبة الإستعداد للقيام بدورهم".

وأوضح الحسن أن "المطار يتبع إجراءات ​وزارة الصحة​ كي يكون المجموع العام للركاب تحت السيطرة، ولمراعاة عدم تخطي هذا العدد المستوى المحدد".

كما أشار إلى أن "المواطنون الألمان المتواجدون في بيروت، يتواصلون مع شركة ​الميدل إيست​ للعودة إلى بلادهم على متن طائرة فرانكفورت". وشدد على أن "الطائرات الخاصة التي تصل إلى مطار بيروت، تخضع للآلية نفسها التي تطبقها السلطات على الطائرات الأخرى منذ وصولها حتى التأكد من عدم إصابة القادمين على متنها بالفيروس والحرص على التزامهم ​الحجر المنزلي​".