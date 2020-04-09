الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الجمعة غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال والداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتدّ احياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، في حين تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.

أما السبت، فغائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات، بينما تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد وفي الداخل. يستقر الطقس تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر، محذراً من خطر تكّون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٩٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

والأحد، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية.