هنأ وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل، في حديث تلفزيون، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على كل الأعمال التي يقوم بها، مشدداً على أهمية دعمه ودعم كل الحكومة ورئيسها حسان دياب.
وأشار شربل إلى أن الموطنين مرتاحين إلى الإجراءات التي يقوم بها، في هذه المرحلة، في مواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن "الوزير محمد فهمي ناجح وسيستمر على هذا النوال"، لافتاً إلى أن يتواجد حالياً في المكسيك.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان شربل: محمد فهمي ناجح ومن الضروري دعمه ودعم الحكومة بمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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