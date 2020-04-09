فهمي: ما قامت به الحكومة اللبنانية في مواجهة فيروس كورونا لم تقم به أي دولة

أشار وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، في حديث تلفزيوني، إلى أن ​المتظاهرين​ السلميين لا يعتدون على الأملاك العامة والخاصة، لافتاً إلى أن بعض المدسوسين من المتظاهرين دفعت لهم الاموال من أجل اثارة الشغب.

وأعلن فهمي أنه ليس مع اعادة النظر بالتدبير رقم 3 للمقاتل والافواج المقاتلة اطلاقاً، مشيراً إلى أن ​القوى الأمنية​ يعملون ليلاً نهاراً ومحرومون من رؤية عائلاتهم، مؤكداً أنه على علاقة صداقة مع مدير عام ​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ منذ سنوات، مشيراً إلى أنه اللواء عثمان أنه رجل مؤسسات.

ورداً على سؤال، أوضح فهمي أن "السائق الذي أحرق سيارته هو في الأساس مخطئ والقوى الأمنية قامت بعملها وأنا قمت في وقت لاحق بجمع بعض الأموال لمساعدته بعدما أدركت ماهية وضعه المادي السيء".

من ناحية أخرى، أوضح وزير الداخلية والبلديات أنه "تلقينا شكاوى من دبلوماسي ومواطنين ومواطنات وشركات خاصة قبل فض الإعتصام في ​ساحة الشهداء​"، لافتاً إلى أنه نفذ القانون.

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وأشار فهمي إلى أن ما قامت به ​الحكومة اللبنانية​ في مواجهة ​فيروس كورونا​ لم تقم به أي دولة من الدول المتقدمة، موضحاً أننا "لا نزال في مرحلة التعبئة العامة حتى الآن".

وشدد فهمي على أن قرار المفرد والمزدوج، بالنسبة إلى سير الآليات، يستند إلى المادة 375 من ​قانون السير الجديد​، مؤكداً أن الموضوع لا يحتاج إلى مرسوم من ​مجلس الوزراء​.

وأكد فهمي أنه لا يتعامل بإستنسابية مع أي مواطن في تنفيذ قرار التعبئة العامة، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يقوم بأي تعديل في الوقت الراهن، لأن ذلك سيقود إلى المجهول.

ورداً على سؤال، أكد وزير الداخلية والبلديات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف عناصر قوى الأمن الداخلي بلغ 7، لافتاً إلى أنه تم الحجر عليهم وعلى عائلاتهم وكل من اختلط بهم، مشدداً على أن الإصابات لم تحصل في مراكز العمل بل خلال تواجدهم في المنازل.

