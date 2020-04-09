رويترز نقلا عن مصدر في أوبك: السعودية وروسيا ستخفضان الانتاج النفطي بمقدار 23 بالمئة

نقلت وكالة "​رويترز​" عن مصدر في أوبك تأكيده أن "​السعودية​ و​روسيا​ ستخفضان الانتاج ​النفط​ي بمقدار 23 بالمئة".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لوكالة "رويترز" عن اتفاق مبدئي في أوبك+ على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في شهري ايار وحزيران.

هذا وبحثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون تتصدرهم ​روسيا اليوم​ أكبر تخفيضات لهم على الإطلاق في إنتاج النفط.

وأدى انتشار الفيروس لتراجع الطلب على وقود السيارات والطائرات وانخفاض أسعار الخام إلى أقل من تكاليف الإنتاج لدى الكثير من المنتجين، بما يشمل منتجي النفط الصخري الأميركيين.