كركي نفى الخبر المتداول عن حقّ العاملين بين عامي 1990 و2020 بالحصول على أموال من الضمان

أكد مدير عام ​الضمان الاجتماعي​ ​محمد كركي​ أنّ "الخبر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه يحق للعاملين في الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2020 الحصول على 2999 دولاراً أميركياً من ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، هو غير صحيح جملة وتفصيلاً،

ودعا كركي المواطنين إلى "عدم تداوله وترويجه"، محذراً من "استعمال الرابط المرفق لما قد ينطوي عليه ذلك من سرقة للبيانات او ما شابه".

وطلب من الأجھزة الأمنية المختصة إلى" التحقق من مصدر الخبر واتخاذ الإجراءات اللازمة".