أكد مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي أنّ "الخبر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه يحق للعاملين في الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2020 الحصول على 2999 دولاراً أميركياً من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو غير صحيح جملة وتفصيلاً،
ودعا كركي المواطنين إلى "عدم تداوله وترويجه"، محذراً من "استعمال الرابط المرفق لما قد ينطوي عليه ذلك من سرقة للبيانات او ما شابه".
وطلب من الأجھزة الأمنية المختصة إلى" التحقق من مصدر الخبر واتخاذ الإجراءات اللازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر كركي نفى الخبر المتداول عن حقّ العاملين بين عامي 1990 و2020 بالحصول على أموال من الضمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.