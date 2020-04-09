نجار: لايمكننا إحضار جميع اللبنانيين في الخارج ورحلات الإثنين لا تزال سارية

أشار وزير الأشغال ​ميشال نجار​ إلى أنه "على ضوء تقييم المرحلة الأولى، سنقرر كيف ستتم المرحلة الثانية لعودة المغتربين"، لافتاً إلى أن "رحلات يوم الاثنين لا تزال سارية".

وشدد نجار على أنه "لايمكننا إحضار جميع اللبنانيين في الخارج، وهذا أمر هائل بسبب عدد المغتربين الكبير"، منوّهاً بأن "ما يتم القيام به حالياً أطلقنا عليه اسم "pilot test"، لنقوم بالتقييم المناسب الذي يمكننا من زيادة عدد الرحلات".

ونوّه بأنه "كذلك بدأنا بالدول التي تحتوي على أقل عدد من الإصابات، لكي نتطيع تحسين الإجراءات والبدء بإحضار اللبنانيين من البلدان الأكثر تضرراً"، موضحاً أن "الموضوع لا يقتصر على إحضار المسافرين فقط، قسم منهم يريد القدوم لأن عائلاتهم لا تستطيع إرسال الأموال إليهم لكي يعيشوا بكرامتهم".

كما لفت إلى أن هذا الأمر تمت معالجته في ​مجلس الوزراء​ أمس، والآن سينمكن الأهل من إرسال أموال لذويهم في الخارج، بذلك حتى إن لم يستطيعوا العودة سيكونون قادرين على العيش في وضع جيد.

ونوّه بأن "العمل الذي نراه، ورفض الرعايا الأميركيين العودة إلى بلدهم هو نيشان"، لافتاً إلى أن "هذا عمل مشترك بين ​وزارة الصحة​ ووزارة الدتاخلية التي تراقب كل من يذهب إلى الفنادق وتتعاون مع السلطات المحلية كذلك وزارة الشؤون الإجتماعية و​وزارة الخارجية​ وجهاز امن ​المطار​".