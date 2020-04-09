شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى، كون حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.

وبدأ حزب مستقبل وطن، فى إطلاق فرق التعقييم والتطهير، بمحافظة القليوبية تحت رعاية النائب عاطف ناصر أمين عام المحافظة و رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

ونفذت أمانة شبرا الخيمة غرب و تنفيذا لتعليمات النائب عاطف ناصر أمين عام الحزب بالمحافظة، حملة لتطهير وتعقيم الشوارع والمساجد ، وعدد من المحال التجارية، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وقامت أمانة الشباب و بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لرئاسة حى غرب شبرا الخيمة بتعقيم شوارع و محلات و ورش منطقة منشية عبد المنعم رياض والمحلاوى و بدر و ابن الحكم و الروضة ذلك للحد من انتشاره ولدعم جهود الدولة فى هذا الشأن.

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وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.