جونسون يغادر العناية المركزة بعد تحسن حالته وطبيبه: إن التعافي لا يكتمل في أيام معدودات

أعلن مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الخميس، خروج جونسون من العناية المركزة، حيث تم نقله إلى حجرة عادية لتلقي العلاج.

ونقل جونسون إلى العناية المركزة، أمس الأربعاء، بعد تدهور حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الطبيب الإيطالي لويدجي كامبوروتا الذي يعمل ضمن الفريق المشرف على علاج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا، إن التعافي لا يكتمل في أيام معدودات إذا تجاوز المريض مرحلة العناية المركزة، حسب صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية.

ونقلت الصحيفة عن ستانلي جونسون (79 عاما)، والد بوريس جونسون، قوله إن الفريق الطبي المعالج لا يطلعه على أي شيء بخصوص الحالة الصحية لابنه خارج البيانات الصحفية التي تصدر بانتظام عن رئاسة الوزراء حول الموضوع.

وكان بوريس جونسون قد نقل مساء الإثنين الماضي إلى العناية المركزة في مستشفى سانت توماس، ليتلقى دعماً بالأكسجين بعدما عانى من ارتفاع الحرارة ومن السعال. عقب خضوعه للعزل المنزلي طيلة أسبوعين.