توقيف “البارابول” في حالة تلبس بحيازة المخدرات القوية بطنجة

تمكنت المصالح الامنية من توقيف شخص يدعى “البارابول” من ذوي سوابق العدلية، في حالة تلبس، بحيازة وترويج المخدرات القوية.
وأفاد بلاغ ولاية أمن طنجة أنه تم توقيف المعني بالأمر من طرف مصالح الدائرة الامنية الاولى بمنطقة طنجة المدينة، على مستوى المدينة القديمة، حيث ضبط بحوزته على 22 لفافة من مخدر الكوكايين و31 غراما من نفس المخدر الخام، و38 غرامًا من مخدر الشيرا و 14 قرصا مخدرا، و 12 هاتفًا نقالا مشكوك في مصدرها، وميزانيين إلكترونيين، ومبلغ مالي وسلاح أبيض من الحجم الكبير.
المعني بالأمر تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معه تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.
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