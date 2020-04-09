إيطاليا تُعلن تعافي 1979 حالة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم الى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، تم تسجيل تماثل 1.979 مصابا بفيروس كورونا المستجد للشفاء، ليصل العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 28 ألف و470 حالة.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحفي، أن إيطاليا أحصت 610 حالات وفاة بكورونا في يوم واحد، ليبلغ مجموع ضحايا هذا الوباء 18 ألف و279 حالة وفاة ، مشيرة إلى أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، إذ سجلت بها 10 آلاف و 22 حالة وفاة ، في المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 15 ألف و706 متعافين.

وبحسب الهيئة الإيطالية فإن عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ في المجموع 143 ألف و626 حالة.

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وأضافت أن المنحى التنازلي للمصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة يتواصل لليوم السادس على التوالي، إذ انخفض عددهم إلى 3 آلاف و 605 مريضا.

وأشارت إلى أن 64 ألف و873 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 28 ألف و399 مريضا يعانون من أعراض الإصابة بالفيروس يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إجراء 853 ألف و369 فحصا مخبريا للكشف عن الإصابة بفيروس “كوفيد-19” .