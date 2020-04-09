اليوبي: حضانة المخالطين ل”كوفيد19″ تتراوح بين يوم واحد و6 أيام..والحالات المحلية وصلت 90%

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم الخميس، أن إجمالي المخالطين الذين تم تتبعهم منذ بداية الوباء هو 8664 مخالط، حيث مكنت العملية من اكتشاف 504 حالات مؤكدة من بين 1376 حالة إجمالية.

أما بالنسبة لمدة الحضانة المتوسطة في البلاد، وهي المدة التي تفصل بين اللقاء الأول لحامل الفيروس والمخالط، فحددت في 6 أيام مع تسجيل حالات لم تتجاوز فيها مدة الحضانة يوم واحد فقط.

أما بالنسبة للحالات المصابة، فقد أصبحت تمثل الحالات المحلية 90 في المائة والوافدة تمثل 10 في المائة.

وأضاف المتحدث أن 15 في المائة لم تكن تظهر عليهم علامات المرض، في حين تم اكتشاف الحالات في عملية التتبع الصحي للمخالطين، و70 في المائة هي حالات مرضية بسيطة و15 في المائة هي متقدمة أو حرجة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إصابة 99 حالة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة العامة إلى 1374 حالة في إجمالي عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.