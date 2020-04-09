حالات الإصابة بكورونا في المغرب تقفز إلى 1374 حالة..و97 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إصابة 99 حالة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة العامة إلى 1374 حالة في إجمالي عدد الأشخاص المصابون بفيروس كورونا المستجد.
وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح صحافي حول الحالة الوبائية للمغرب أنه تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة ليترفع عدد المتعافين إلى 109 حالة.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة سجلت 4 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة لترتفع حصيلة الأشخاص المتوفين بفيروس كورونا إلى 97 حالة في الإجمالي من وصول الفيروس إلى البلاد في الثاني من مارس الماضي.
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