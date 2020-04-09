مناقشة آليات تنفيذ برامج التدريب والنقد مقابل العمل بمأرب

الخميس 9 أبريل 2020

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح مع فريقي المنظمة الدولية للهجرة وائتلاف الخير للإغاثة الانسانية آليات تنفيذ مشروع التأهيل والتدريب وبرنامج النقد مقابل العمل الذي ينفذه ائتلاف الخير بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة.



ويهدف البرنامج لتوفر 600 فرصة عمل للمعوزين من النازحين والمجتمع المضيف على مدى ثلاثة اشهر.

وفي الاجتماع الذي ضم مدراء المكاتب الحكومية ذات العلاقة أكد الوكيل مفتاح على ضرورة ان تشمل برامج التأهيل والتدريب مختلف المجالات الحرفية والتقنية بحسب متطلبات سوق العمل، وان تكون المخرجات بدرجة عالية من الكفاءة والجودة وان تشمل جميع الفئات المستحقة.

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داعيا المنظمات الى الاهتمام بالمشاريع التنموية المستدامة وتبني برامج التمكين الاقتصادي ودعم سبل العيش التي تساعد الناس على الاعتماد على الذات وتجعلهم منتجين لا مستهلكين فحسب.

ووجه بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل حسن الشبواني وعضوية مكاتب الصناعة والتجارة وصندوق النظافة والتحسين والتعليم الفني والتدريب المهني وادارة تنمية المرأة والوحدة التنفيذية للنازحين للتكامل مع ائتلاف الخير لدراسة ومناقشة احتياجات سوق العمل واختيار المجالات المهنية للتدريب ووضع خطط للاستفادة القصوى من المشروع وتحديد معايير الاستهداف للفئات الاكثر ضعفا.

من جانبه اوضح ممثل ائتلاف الخير بمحافظة مأرب أن برنامج النقد مقابل العمل سيستفيد منه 350 شخص على مدى ثلاثة أشهر في المشاريع التي ستحددها اللجنة المكلفة بذلك الى جانب مشروع التأهيل والتدريب الذي سيستفيد منه 250 شخص من الرجال والنساء في مجال الخياطة والحاسوب والكهرباء والهندسة وصيانة الهواتف والكوافير والمشغولات اليدوية.

هذا وسيمنح المشروع المتدربين في نهاية دورات التدريب وسائل وأدوات المهن التي اكتسبوها لتمكنهم من الانخراط في سوق العمل وادارة مشاريعهم الخاصة