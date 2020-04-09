إيطاليا تكسر حاجز الـ18 ألف وفاة بكورونا

الخميس 9 أبريل 2020

أعلنت السلطات الصحية في ​إيطاليا، الخميس، تسجيل 610 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد.



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وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا إلى 18279 حالة، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 143 ألفاً و626 حالة.

وأودى الفيروس بحياة نحو 100 طبيب في إيطاليا، إذ قال المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والأسنان: "عدد الأطباء الذين توفوا بسبب (كوفيد-19) يبلغ 100 وربما 101 حالياً للأسف".