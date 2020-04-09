شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: مقتل قيادي في فصيل «السلطان مراد» الموالي لتركيا والان نبدء بالتفاصيل
قتل قيادي في فصيل "السلطان مراد" الموالي لتركيا الليلة الماضية، نتيجة استهداف سيارته بعبوة ناسفة بمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، في بيان له اليوم، بأن انفجاراً عنيفاً ضرب مدينة الباب بشمال شرق مدينة حلب السورية نجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة بالقرب من مسجد فاطمة الزهراء وتسبب في إصابات في صفوف أحد الفصائل الموالية لتركيا بجراح خطيرة.
من جهة أخرى أورد المرصد، في بيانه، أن امرأة توفيت بسبب جراح أصيبت بها صباح اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة لنقل الوقود بحي الأشرفية بمدينة عفرين السورية.
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