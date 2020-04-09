شفاء 4 حالات وسلامة تحاليل 24 مشتبه باصابته بفيروس كورونا في ديالى

أعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، الخميس، سلامة التحاليل المختبرية لأربع وعشرين حالة كان مشتبه باصابتها بوباء كورونا ، ومغادرة ثلاثة اشخاص تماثلوا للشفاء من الفيروس وفق ما اثبتته نتائج تحاليل فحص المتابعة. وقال العزاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نؤكد سلامة التحاليل المختبرية لأربع وعشرين حالة كان مشتبه باصابتها بوباء كورونا، بينما سيغادر ثلاث اشخاص تماثلوا للشفاء وفق ما اثبتته نتائج تحاليل فحص المتابعة الثاني التي ظهرت اليوم".



وأضاف العزاوي، "اننا بانتظار نتائج الفحص الثاني لحالتين مصابتين بالمرض كانت نتائج فحصهم الأول الذي اجري اليوم سالبة".

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