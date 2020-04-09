صحة واسط تسجل ثلاث اصابة جديدة بفايروس كورونا

اعلنت صحة واسط، الخميس، عن تسجل ثلاث اصابات جديدة بفايروس كورونا.
وقالت صحة واسط في بيان، إنه" تم تسجل ثلاث اصابات جديدة بفايروس كورونا ليكون عدد الرقود الإجمالي في مركز الحجز تسعة حالات".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 30 اصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة شفاء من الفيروس في عموم محافظات العراق.
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