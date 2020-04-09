بالصور.. شتلات ورود وشجيرات في جزرات وساحات بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لزراعة شتلات ورود وشجيرات موسمية في الجزرات الوسطية والساحة العامة من بغداد. وقالت امانة بغداد في بيان مقتضب، إن "ملاكاتها مستمرة بزراعة شتلات الورود والشجيرات الموسمية والدائمة في الجزرات الوسطية والساحات العامة ولعموم مدينة بغداد". وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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