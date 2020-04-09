اصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية الفرقة الالية اصيبوا بهجوم على عدد من نقاطهم في قرى تابعة لناحية الرياض في مدينة كركوك".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الهجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش".