افاد مصدر امني، الخميس، باصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية الفرقة الالية اصيبوا بهجوم على عدد من نقاطهم في قرى تابعة لناحية الرياض في مدينة كركوك".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الهجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.