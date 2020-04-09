الصحة تعلن تسجيل 30 اصابة و44 حالة شفاء من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 30 اصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة شفاء من الفيروس في عموم محافظات العراق.
وأوضحت، أن "عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم : (٣٠) اصابة موزعة كالتالي: (بغداد / الرصافة ٨، بغداد / الكرخ ١، بغداد / مدينة الطب ٣، النجف ١، السليمانية ١، أربيل١، كربلاء ١، كركوك ١، ذي قار٢، البصرة ٨، واسط ١، ديالى ٢، فيما لاتوجد اي حالة وفاة".
وتابعت، أن "عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغت ٤٤ حالة، وكما يلي: (الكرخ ٢، مدينة الطب ٢، النجف ١٤، اربيل ٦، كربلاء ١٢، ذي قار ٢، والبصرة ٦"، مشيرة الى أن "مجموع الأصابات بلغ ١٢٣٢، ومجموع الوفيات ٦٩، ومجموع حالات الشفاء ٤٩٦".
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