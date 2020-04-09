اخبار العالم

الصحة تعلن تسجيل 30 اصابة و44 حالة شفاء من فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 30 اصابة جديدة بفيروس و44 حالة شفاء من الفيروس في عموم محافظات العراق.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص ٢٠٥٢ نموذجا  في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال ٢٤ ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (٣٠٤٦٦)".

 

وأوضحت، أن "عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم : (٣٠) اصابة موزعة كالتالي: (بغداد / الرصافة ٨، بغداد / الكرخ ١، بغداد / مدينة الطب ٣، النجف ١، السليمانية ١، أربيل١، كربلاء ١، كركوك ١، ذي قار٢، البصرة ٨، واسط ١، ديالى  ٢، فيما لاتوجد اي حالة وفاة".

 

وتابعت، أن "عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغت ٤٤ حالة، وكما يلي: (الكرخ ٢، مدينة الطب ٢، النجف ١٤، اربيل ٦، كربلاء ١٢، ذي قار ٢، والبصرة ٦"، مشيرة الى أن "مجموع الأصابات بلغ ١٢٣٢، ومجموع الوفيات ٦٩، ومجموع حالات الشفاء ٤٩٦".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 30 اصابة و44 حالة شفاء من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا