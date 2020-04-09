الصحة تعلن تسجيل 30 اصابة و44 حالة شفاء من فيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص ٢٠٥٢ نموذجا

في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال ٢٤ ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة

(٣٠٤٦٦)".

وأوضحت، أن "عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم : (٣٠) اصابة موزعة كالتالي: (بغداد / الرصافة ٨، بغداد / الكرخ ١، بغداد / مدينة الطب ٣، النجف ١، السليمانية ١، أربيل١، كربلاء ١، كركوك ١، ذي قار٢، البصرة ٨، واسط ١، ديالى ٢، فيما لاتوجد اي حالة وفاة".

وتابعت، أن "عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغت ٤٤ حالة، وكما يلي: (الكرخ ٢، مدينة الطب ٢، النجف ١٤، اربيل ٦، كربلاء ١٢، ذي قار ٢، والبصرة ٦"، مشيرة الى أن "مجموع الأصابات بلغ ١٢٣٢، ومجموع الوفيات ٦٩، ومجموع حالات الشفاء ٤٩٦".

