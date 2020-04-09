تفاصيل جديدة حول صحة جونسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتحسن منذ دخوله المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد لكنه لا يزال في العناية المركزة.



وقال راب في مؤتمر صحفي.. " لا يزال في العناية المركزة لكنه يواصل التحسن وهو في حالة معنوية جيدة".

Advertisements

من جهة ثانية أعلن وزير الخارجية البريطاني عن تسجيل 881 وفاة إضافية لمصابين بفيروس كورونا ، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 7978 وفاة.

وأضاف أن عدد الإصابات المسجلة رسميا بلغ 65077 حالة في المملكة المتحدة، ما يجعلها من بين الأكثر تضررا في أوروبا.. وطالب البريطانيين مرة أخرى باحترام الحجر الذي يتوقع تمديده.

وأشار راب إلى أن بريطانيا لم تصل بعد إلى ذروة وباء فيروس كورونا المستجد وإن من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق.

وقال للصحفيين إن الخبراء مازالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة ولا يتوقع أن يكون بمقدوره قول المزيد عن الإجراءات حتى أواخر الأسبوع المقبل.