شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، اليوم الخميس. كما أعلن أيضا أنه سيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة في مكة المكرمة.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

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