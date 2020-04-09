شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: استخبارات أردوغان خططت لاغتيال ضابط سعى لفضح أنشطتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

اتهم تقرير صحفي سويدي الاستخبارات التركية بالتورط في مقتل ضابط كبير كان على علاقة قوية بالرئيس رجب طيب أردوغان، وعلى دراية بأنشطة سرية مع الجماعات الإرهابية في ليبيا وسوريا.



وبحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فإن ضابط الاستخبارات المتقاعد منذ أقل من عام، العقيد أوكان ألتيناي، تم استدعاؤه للخدمة وأرسل إلى ليبيا ليلقى حتفه هناك على الأرجح.

وقالت مصادر إن الهدف من إرسال العقيد المتقاعد إلى ليبيا هو التخلص منه كونه شاهدا رئيسيا على اطلاع واسع بصلات حكومة أردوغان والجماعات المتطرفة .. وفق “العين“.

ونقل الموقع عن 3 مصادر مقربة من الاستخبارات العسكرية (لم يحدد هويتها)، قولهم إن جهاز الاستخبارات التركي (إم آي تي) كان يدبر لاغتيال العقيد ألتيناي؛ حيث يعتقد أنه قُتل في قصف على ميناء طرابلس، وتعمدت إرساله إلى ليبيا للإيقاع به.

وكان لألتيناي خلافات كبيرة مع فصيل رئيسي داخل وكالة الاستخبارات التركية يعمل مع الجماعات المتطرفة في سوريا، وأبلغ قيادة الأركان العامة بشأن أنشطته السرية واعتراضاته عليها، بحسب الموقع السويدي.

وأوضح أن العقيد ألتيناي عمل لسنوات في مديرية الاستخبارات بهيئة الأركان العامة وحضر اجتماعات سرية للمعارضة السورية والجماعات المتطرفة مع المسؤولين الأتراك.

ولفت إلى أن هيئة الأركان أرسلته لحضور هذه الاجتماعات في أنقرة وإسطنبول لمراقبة وتسجيل ما يجري، لعدم ارتياحها لصلات جهاز الاستخبارات الوطنية التركية الوثيقة بالجماعات المطرفة، وعلى رأسها تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وقال أحد المصادر للموقع السويدي، إن "ألتيناي كان يعرف كثيرا من الأسرار ويمكنه أن يفضح أمر حكومة أردوغان في النهاية".

بينما ذكر مصدر آخر أن العقيد ألتيناي اصطدم مرارا مع كمال إسكنتان، الجندي السابق (55 عاما)، الذي أصبح الآن رئيسا لقسم العمليات الخاصة في جهاز الاستخبارات التركية.

لكن غالبا ما كان يجري تجاهل ألتيناي، لأن إسكنتان كان مدعوما من أردوغان، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، وكلاهما استغل رئيس قسم العمليات الخاصة وفريقه الفاسد لإدارة عمليات سرية لتسليح مجموعات "القاعدة" في سوريا.

أما المصدر الثالث فتحدث عن أن ألتيناي أخبره أن "هؤلاء الرجال خونة حقا للبلاد، فهم لا يتصرفون، كأنهم من الاستخبارات التركية، بل هم عصابة جريمة منظمة تساعد العناصر المتطرفة في سوريا".

Advertisements

وأشار المصدر نفسه إلى أنه "كان عائدا لتوه (ألتيناي) من حضور اجتماعات بين مسؤولي جهاز الاستخبارات الوطنية والجماعات المتطرفة عندما قال ذلك".

وأفاد المصدر بأن الاجتماع السري، الذي عقد مع ممثلي "داعش" كان من أجل التفاوض على شروط الوصول إلى ضريح سليمان شاه جد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية.

وكان الضريح، الذي يقع في الأراضي السورية على بعد 30 كيلومترا من الحدود التركية، يحرسه نحو 40 جنديا تركيا، ولم يتمكن الجيش التركي من تغيير الحرس كالمعتاد كل شهرين أو 3 أو إرسال إمدادات لوجستية لشهور عام 2014، لأن مسلحي "داعش" حاصروا القبر.

وذكرت مصادر عسكرية تركية أن العقيد ألتيناي رجل عسكري ناجح تعلم اللغة العربية في سوريا وعمل لاحقا في الأردن كنائب للملحق العسكري بين عامي 2010 و2012، وبعد عودته إلى تركيا عمل في مكتب الشرق الأوسط بهيئة الأركان العامة لمدة 3 سنوات.

وتقاعد ألتيناي من الجيش عام 2015، ولكنه نقل إلى موقع في جهاز الاستخبارات الوطنية بناء على نصيحة هيئة الأركان العامة حتى يتمكن الجيش التركي من الاستمرار في مراقبة عملياتها، وفقا لرواية اثنين من المصادر.

وعندما تورط إسكنتان في دعم الجماعات المتطرفة على الأراضي الليبية بأمر من حكومة أردوغان، كُلف ألتيناي أيضا بالعمل في طرابلس.

وقال أحد المصادر: "لا نعرف الظروف الدقيقة لمقتله، لكني أظن أنه قتل من أجل إسكاته في حال الكشف عن جرائم حكومة أردوغان وجهاز الاستخبارات الوطنية في المستقبل".

وأشارت تقارير إلى مقتل ألتيناي وضابط الاستخبارات سنان كافلر بشكل منفصل في 18 فبراير/شباط الماضي؛ إثر قصف للجيش الوطني الليبي على ميناء طرابلس يستهدف سفينة تركية كانت تحمل أسلحة وذخائر.

وذكرت المصادر أنه تم تحديد موقعهما، قائلة: "كل ما نعرفه، أنهما قتلا بشكل منفصل، أو سُربت إحداثياتهما".

واتضح لاحقا أن جثمان ألتيناي أعيد إلى تركيا ودفن سرا في مسقط رأسه في مقاطعة آيدين الغربية، ودون الالتزام بالإجراءات الاحتفالية الممنوحة للشهداء في تركيا، ما أثار غضب الجيش.

وقد أقر أردوغان، في فبراير/شباط الماضي لأول مرة بوجود جنود أتراك ومرتزقة سوريين في ليبيا، زاعماً أنها تقوم بمهام التدريب.

وحاولت أنقرة مراراً صد تقدمات الجيش الليبي منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان، وأرسلت أكثر من 3000 مرتزق سوري، إلا أن الجيش الوطني الليبي دمر غالبية المدرعات التركية والطائرات المسيرة، كما قتل أكثر من 70 مسلحاً سورياً وأسر آخرين.