اخبار العالم

إيطاليا تكسر حاجز الـ18 ألف وفاة بكورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تكسر حاجز الـ18 ألف وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

إيطاليا تكسر حاجز الـ18 ألف وفاة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ​إيطاليا، الخميس، تسجيل 610 وفيات جديدة بفيروس المستجد (كوفيد- 19) في البلاد.

Advertisements

 

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا إلى 18279 حالة، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 143 ألفاً و626 حالة.

 

وأودى الفيروس بحياة نحو 100 طبيب في إيطاليا، إذ قال المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والأسنان: "عدد الأطباء الذين توفوا بسبب (كوفيد-19) يبلغ 100 وربما 101 حالياً للأسف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تكسر حاجز الـ18 ألف وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا