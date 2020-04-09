بو جوده بقداس خميس الاسرار: فلنجعل من هذه الأعياد المباركة مناسبة لنا للتقرب من الله

أشار راعي ​ابرشية طرابلس​ المارونية المطران جورج بو جوده خلال ترأسه قداس ​خميس الأسرار​، إلى اننا "نعيش هذه الأيام، في هذا الأسبوع المقدس، محبة الله لنا: محبة الآب الذي هكذا أحب ​العالم​ حتى أنه بذل إبنه الوحيد في سبيل فدائه ومحبة الإبن الذي قال عن نفسه: ليس من حب أعظم من حب من يبذل نفسه عن أحبائه ومحبة الروح الذي هو محبة الآب والإبن"، مضيفا :"فلنجعل من هذه الأعياد المباركة مناسبة لنا للتقرب من الله ومن الآخرين. لمحبة الله ومحبة الآخرين. إذ أن محبة الله لا تتم إلا عبر الآخرين، كما يقول لنا القديس يوحنا في رسالته الأولى: إن من يقول أنه يحب الله وهو لا يحب الآخرين هو كاذب، إذ كيف نستطيع أن نحب الله الذي لا نراه ونحن لا نحب القريب الذي نراه".

وأكد بو جوده "اننا بحاجة إلى مثل هذه ​المحبة​ في عالمنا ومجتمعنا اليوم وبصورة خاصة في بلادنا التي تعيش منذ زمن طويل زمن عدم المحبة، لا بل أكثر من ذلك، زمن البغض والكراهية والحقد وإستغلال الآخرين، أكنا أبناء دين واحد و​طائفة​ واحدة أم أبناء دينين وطائفتين مختلفتين. فالأنانية وحب الذات هي المسيطرة على تصرفاتنا وأقوالنا وأعمالنا، والسعي إلى مصلحتنا الشخصية هي غالبا هدفنا الوحيد".