جميل السيد: حاميها حراميها وأموال المودعين تبخّرت

أشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماع، إلى ان "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ قال أن 90 بالمئة من أموال المودعين في ​المصارف​ محميّة، لكن عليكم أن تسألوا حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ متى سيعيدها إليكم"، متسائلا :"ماذا يعني ذلك؟ أموالك محميّة من جهة، وإسألوا سلامة متى يردها لكم من جهة تانية"، مضيفا :"ذلك يعني أن أموالك موجودة في الدفتر،وفعليّاً أموالك تبخّرت، ولكن دياب قالها بتهذيب، وحاميها حراميها".

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