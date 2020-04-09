حواجز لأمن الدولة في بلدات المتن الشمالي في إطار التعبئة العامة

أقامت عناصر من المديرية العامة ل​أمن الدولة​ حواجز في عدد من البلدات في ​منطقة المتن​، لمتابعة تنفيذ قرار التعبئة العامة الصادر عن ​مجلس الوزراء​، والتشدد في قرار ​حظر التجول​ بعد ​الساعة​ السابعة مساء إلا ب​حالات​ الضرورة القصوى.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أعلن تمديد حالة التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، أي من 12 نيسان حتى 26 منه. كما قرر مجلس الوزراء تفعيل التدابير والاجراءات.