مكتب البعريني: السائقون العالقون في العراق في طريق العودة إلى لبنان

اشار المكتب الاعلامي لعضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​، الى انه "انطلاقا من الواجب الإنساني والوطني وبعد سلسلة اتصالات قام بها النائب وليد البعريني، بالتعاون مع رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ووزيري الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ و​الاتصالات​ طلال الحواط و​الخارجية التركية​ عبر ​السفارة التركية​ في ​بيروت​، تم التوصل إلى إيجاد صيغة حل لمشكلة السائقين العالقين في ​العراق​".

وفي بيان له، لفت مكتب البعريني الى ان "المرجعيات المعنية أكدت أنهم عائدون إلى ​لبنان​، بعد أن سمحت ​السلطات التركية​ لهم بالعبور، وهم في طريق العودة إلى لبنان، وتابع رئيس جمعية علم بالقلم محمد عيد عملية التنسيق بين النائب البعريني والسفارة التركية على الدوام، بغية التوصل إلى الحلول التي تعيد السائقين إلى منازلهم".

وشكر البعريني كل من ساهم في هذه العملية التي أثلجت قلوب ذوي السائقين في لبنان.