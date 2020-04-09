اشار المكتب الاعلامي لعضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني، الى انه "انطلاقا من الواجب الإنساني والوطني وبعد سلسلة اتصالات قام بها النائب وليد البعريني، بالتعاون مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزيري الخارجية والمغتربين ناصيف حتي والاتصالات طلال الحواط والخارجية التركية عبر السفارة التركية في بيروت، تم التوصل إلى إيجاد صيغة حل لمشكلة السائقين العالقين في العراق".
وفي بيان له، لفت مكتب البعريني الى ان "المرجعيات المعنية أكدت أنهم عائدون إلى لبنان، بعد أن سمحت السلطات التركية لهم بالعبور، وهم في طريق العودة إلى لبنان، وتابع رئيس جمعية علم بالقلم محمد عيد عملية التنسيق بين النائب البعريني والسفارة التركية على الدوام، بغية التوصل إلى الحلول التي تعيد السائقين إلى منازلهم".
وشكر البعريني كل من ساهم في هذه العملية التي أثلجت قلوب ذوي السائقين في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب البعريني: السائقون العالقون في العراق في طريق العودة إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.