النائب درويش طالب بدفع رواتب متعاقدي الضمان الاجتماعي في طرابلس

أشار عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "فيما يتعلق بمتعاقدي الضمان الاجتماعي في طرابلس (المياومين) سبق ان طالبنا الجهات المعنية الافراج عن رواتبهم التي لم تقبض منذ سنتين ونصف".
وأوضح درويش أنه "في هذا الوقت العصيب التي تمر به البلاد وجب ايجاد حل لهذه الأزمة، لو بدفع قسم من روابتهم المستحقة، فهذا حق لهم لدى الدولة وهم بأشد الحاجة له اليوم".
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