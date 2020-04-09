أبو الحسن: فليترك الأمر للبلديات والمخاتير بعيدا عن الاستثمار بألم الناس

أشار امين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏وفق تقرير Human Rights Watch فإن 50% من الشعب أصبح يرزح تحت عبء الحاجة". ولفت النائب أبو الحسن إلى أن "هذا يعني ان 500 الف عائلة أصبحت بأزمة حقيقية، فليترك الأمر للبلديات و​المخاتير​ فهم الأدرى، ولتتظافر الجهود بين ​الدولة​ وهيئات المجتمع الأهلي بعيدا عن الإستثمار بألم الناس".

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