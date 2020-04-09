السفير اللبناني بلندن: السفارة قدمت منح لبعض الطلاب وتكفلت بأقساط آخرين

أشار السفير ال​لبنان​ي في لندن ​رامي مرتضى​ إلى أن "السفارة قدمت منح نصف شهرية لحوالي 90 طالب، كما تكفلت بأقساط الإقامة وبأقساط الجامعة لبعض الطلاب"، لافتاً إلى أن "هذه القضية بحاجة بشكل عاجل للمعالجة".

كما شدد، خلال تصريح تلفزيوني، على أنه "إذا ثبت لنا أن الراكب العائد إلى لبنان لديه نتيجة إيجابية بالفحص المخصص ل​كورونا​، لا يمكنه الصعود الى الطائرة"، موضحاً أن "الطلاب المتواجدون في ​بريطانيا​ يبلغ عددهم 700 طالب من أصل 2000 مغترب، ولذلك مهما وضعنا على طائرات بريطانيا سيبقى هناك طلاب في البلاد لذلك يجب تخصيص رحلات لاحقة خاصة".