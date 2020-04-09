تطواف لجماعة "يسوع خبز الحياة" في برج حمود وسن الفيل وتبريك للمياه في النبعة

نظمت "جماعة يسوع خبز الحياة" في مناسبة خميس الاسرار والصلب، تطوافا في برج حمود وسن الفيل، كما وتم تبريك المياه في النبعة، حيث مركز الجماعة، بمشاركة رئيسة الجماعة السيدة فانا كيشيشيان، وأعضاء الهيئة الإدارية وبالتعاون مع بلديتي برج حمود وسن الفيل.
ووزعت كيشيشيان المسابح والشموع والمياه، فيما بارك الأب السعيد المؤمنين العجزة المتعطشين للذهاب إلى الكنيسة، وسماع كلمة الرب وقرع أجراس الكنائس ايذانا بقيامة المخلص.
وأكد المؤمنون خلال التطواف ان "زمن الكورونا، وعلى رغم خطورته، الا انه ثبت محبتنا ليسوع المسيح، وجعلنا أقوياء النفوس في الإيمان والصبر".
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