أشار ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ في عظة له خلال قداس خميس الاسرار، إلى انه "جرت العادة في هذه الليلة ان يُعرض القربان المقدس في الكنائس وان يزوره المؤمنون للعبادة في 7 كنائس، تذكارًا للأسرار السبعة، اما الأساس، بحسب التقليد فهو ان ​السيدة العذراء​ بحثت عن يسوع بعد ان علمت باعتقاله، في سبعة اماكن ابتداءً من مكان اعتقاله، مرورًا بمجلس الكهنة، ودار بيلاطس وهيرودوس فبيلاطس من جديد، وصولاً الى الجلجلة"، مؤكدا "اننا نحتفل بكل هذه الاسرار المقدسة، ونقدّم ذبيحة الشكر هذه ملتمسين من الرب يسوع في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه البشرية كلها بسبب وباء ​كورونا​ ان يرحم جميع الناس ويشفي كل المصابين، ويحد من انتشاره، ونطلب من قدرته الالهية ​القضاء​ على هذا الوباء وان يعيد كل القلوب الى الله ويعيد ​الحياة​ الطبيعية والسليمة الى ​الكرة الارضية​ بأسرها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي بقداس خميس الاسرار: نلتمس من الرب أن يحد من إنتشار الوباء ويشفي كل المصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.