السلطات الفرنسية تسجل 412 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية تسحيل 412 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات غلى 8044 حالة.
كما لفتت السلطات إلى أول تراجع في عدد المرضى المقيمين في غرف العناية اكمركزة جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
في وقت سابق، كان وزيرا الاقتصاد برونو لومير والمحاسبة العامة جيرالد دارمانان، أعلنت رفع قيمة خطة الطوارئ لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا من 45 مليار إلى مائة مليار يورو.
وأكد المسؤولان زيادة النفقات الاستثنائية لقطاع الصحة من مليارين إلى سبعة مليارات يورو هذا العام، متوقعين تراجع إجمالي الناتج المحلي 6 بالمئة هذا العام وارتفاع العجز إلى ما نسبته 7.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي والدين العام إلى 112 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للعام 2020.
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