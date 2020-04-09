وزير الخارجية البريطاني: البلاد لم تصل بعد إلى ذروة وباء كورونا

أشار ​وزير الخارجية​ البريطاني ​دومينيك راب​ إلى أن "بلاده لم تصل بعد إلى ذروة وباء ​فيروس كورونا​ المستجد"، لافتاً إلى أنه "من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق".

ولفت راب إلى أن "الخبراء ما زالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات، ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة".

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الصحة​ البريطانية تسجيل 765 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا، لتبلغ حصيلة الضحايا 7248، في حين أكدت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 891 وفاة على الأقل بالفيروس خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية في مختلف أنحاء ​المملكة المتحدة​.