خارجية تايوان تحتج على اتهامات رئيس الصحة العالمية بارتباطها بتهديدات تلقاها

احتجت ​وزارة خارجية​ تايون على اتهامات رئيس ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم لها، بأنها مرتبطة بحملة عنصرية استهدفته.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "سلطات ​تايوان​ تعرب عن عدم رضاها الكامل وأسفها الكبير تجاه الملاحظات التي أطلقها رئيس منظمة الصحة في جنيف أمس الأربعاء"، مطالبةً إياه على الفور "بتصحيح مزاعمه غير المؤسسة، وتقديم اعتذاره".

وكان أدهانوم أِشار في وقت سابق إلى أنه "منذ بدء أزمة ​كورونا​، تمت مهاجمته شخصياً، فضلا عن تلقيه تهديدات بالقتل وإساءات عنصرية"، لافتاً إلى أن "هذا الهجوم جاء من تايوان، والدبلوماسيين في تايوان كانوا على علم به ولم ينفوا صلتهم به".