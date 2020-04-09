ترودو: كندا لن تعود إلى الوضع الطبيعي قبل إيجاد لقاح ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن كندا لن تعود إلى الوضع الطبيعي قبل إيجاد لقاح ضد ​فيروس كورونا​، لافتاً إلى أن تطوير اللقاح قد يستغرق وقتا طويلا.

وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا في البلاد قد يصل إلى ذروته نهاية الربيع الحالي، مؤكدا أن الكنديين سيحصلون على الدعم مهما طال أمد الوضع الراهن.

وأتت تصريحات ترودو على خلفية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا إلى 19274، بعد تسجيل 841 إصابة خلال اليوم الأخير. وسجّل أكبر عدد من المصابين في ولايتي كيبك وأونتاريو (10031 و5276 حالة على التوالي).