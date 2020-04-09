الجيش التشادي: مقتل 52 عسكريا وألف جهادي في عملية عسكرية ضد بوكو حرام

أعلن متحدث باسم ​الجيش​ التشادي الكولونيل عازم بيرميندوا أغونا لوكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن مقتل "52 عسكرياً تشادياً" في عملية ضد جماعة ​بوكو حرام​ في منطقة بحيرة تشاد، مؤكداً ​القضاء​ على "ألف جهادي".

ولفت أغونا الى إن الجيش التشادي أنهى عمليته التي أُطلقت بعد مقتل حوالى مئة جندي الشهر الماضي، وطرد جهاديين من أراضيه وهو متواجد "في عمق أراضي ​النيجر​ و​نيجيريا​، بانتظار أن تتولى قواتهما المسؤولية".

وهذه أول حصيلة رسمية تنشر عن عملية "غضب بوما" التي أطلقها الرئيس ​إدريس ديبي​ بعد مقتل الجنود التشاديين في 23 آذار.