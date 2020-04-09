الجيش التشادي: مقتل 52 عسكريا وألف جهادي في عملية عسكرية ضد بوكو حرام

أعلن متحدث باسم الجيش التشادي الكولونيل عازم بيرميندوا أغونا لوكالة الصحافة الفرنسية عن مقتل "52 عسكرياً تشادياً" في عملية ضد جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد، مؤكداً القضاء على "ألف جهادي".
ولفت أغونا الى إن الجيش التشادي أنهى عمليته التي أُطلقت بعد مقتل حوالى مئة جندي الشهر الماضي، وطرد جهاديين من أراضيه وهو متواجد "في عمق أراضي النيجر ونيجيريا، بانتظار أن تتولى قواتهما المسؤولية".
وهذه أول حصيلة رسمية تنشر عن عملية "غضب بوما" التي أطلقها الرئيس إدريس ديبي بعد مقتل الجنود التشاديين في 23 آذار.
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