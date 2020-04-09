الصحة الجزائرية: تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد إلى 235 حالة، وذلك بعد تسجيل 94 إصابة جديدة بالعدوى.
ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الجزائر ارتفع إلى 1666 إصابة.
كما أشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 347 حالة، منها 123 حالة في مدينة البليدة و96 حالة في العاصمة الجزائر، في حين يخضع 1704 أشخاص للعلاج وفقا لبروتوكول "كلوروكين".
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت أن الجيش يحافظ على استعداده وتأهبه الدائم لمواجهة أي طارئ.
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